Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 16-летней жительницы Железногорска

В Красноярском крае в понедельник, 1 августа, правоохранителям была передана информация о пропаже 16-летней жительницы Железногорска. В ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия рассказали, что несовершеннолетняя была найдена мертвой и следователи считают, что она стала жертвой преступления.

Согласно версии следствия, в вечернее время, 30 июля, несовершеннолетняя вместе с подругами пошла на празднование дня города Железногорска. Затем ночью она ушла в неизвестном направлении и больше домой не вернулась. В связи с этим бабушка девушки обратилась в полицию.

Впоследствии тело подростка было найдено с признаками насильственной смерти на берегу озера в парке культуры и отдыха Железногорска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости