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В Большемуртинском районе в ДТП погибли два пассажира мотоблока

Главная Общество
Красноярск
10:31 3 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, дтп, гибель
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В Большемуртинском районе столкнулся автомобиль с мотоблоком. В результате погибли два человека, в том числе 10-летний ребёнок, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

2 августа на 122 км автодороги Красноярск-Енисейск 57-летний водитель на Nissan столкнулся с мотоблоком с самодельным прицепом. Пассажиры мотоблока — 10-летний мальчик и 42-летняя женщина — погибли. 12-летняя девочка, 14-летний мальчик и 47-летний мужчина — пострадали, их госпитализировали. Устанавливается водитель мотоблока.

В Большемуртинском районе в ДТП погибли два пассажира мотоблока

Установлено, что семья из 5 человек праздновала день рождения знакомых в д. Таловка. Сами пострадавшие проживают в 23 км в д. Малая Российка. Поздно вечером семья решила вернуться домой на мотоблоке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Фото: © 24.мвд.рф

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