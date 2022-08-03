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В Красноярском крае за неделю число заболевших коронавирусом увеличилось в 2,5 раза

Главная Общество
Красноярск
10:14 3 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание
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В Красноярском крае растёт число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей количество заболевших увеличилось в 2,5 раза, сообщает глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.

— На последней неделе во всех исследованных пробах выявлен «Омикрон». Подвариант BA.2.75 («Кентавр») не обнаружен, — пишет он. Более 60 % приходится на субвариант «Омикрона», известный как ВА.5. Он является очень заразным. Но заболевание, вызванное этим подвариантом, протекает мягче и приводит к меньшему числу тяжёлых случаев. Поэтому риски резкого роста числа госпитализаций — низкие.

По-прежнему не требуется введение дополнительных ограничений из-за увеличения количества больных, но сохраняется актуальность прохождения ревакцинации от COVID-19 с периодичностью раз в полгода.

Сохраняется рекомендация для жителей по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, особенно это важно для людей, находящихся в группе риска, в том числе имеющих хронические заболевания и пожилой возраст.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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