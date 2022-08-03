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В Красноярске выберут лучших косарей

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Красноярск
09:30 3 Августа 2022
общество, красноярск, конкурс, администрация
Фотография © admkrsk.ru
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3 августа в 10:00 на пустыре в мкр. Северный (поляна напротив дома по ул. Авиаторов, 43а по ходу движения в сторону Северного шоссе) соберутся команды со всех муниципальных предприятий, занимающихся содержанием Красноярска.

Участие примут команды из двух человек из МП «САТП», МП «ДРСП Левобережное», МП «ДРСП Ленинского района», МП «Управление зеленого строительства». Это лучшие мастера, прошедшие предварительный отбор. Победителей определят в личном и командном зачётах, рассказали в пресс-службе администрации города Красноярск.

Команды должны будут выкосить участок размером 8 на 15 метров и оставить на участке траву не выше 5 сантиметров. Покрытие должно получиться максимально ровным, без проплешин и бугров. Косить будут ручными триммерами.

Во время соревнований в личном первенстве, косарь должен будет провести работы на своей дорожке с препятствиями.

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