В Богучанском районе главу сельсовета подозревают в махинациях с жильём

В Богучанском районе возбудили уголовное дело в отношении и.о. главы Октябрьского сельсовета. Женщину подозревают в махинациях с жильём.

— В 2014 году и.о. главы Октябрьского сельсовета предоставила муниципальное жильё в пос. Октябрьский по договору соцнайма людям, не состоящим на учёте как малоимущие и нуждающиеся в жилье. Женщина заключила с гражданами договор передачи жилья в собственность. В последующем муниципальное жилое помещение люди приватизировали, — сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Ущерб местному бюджету — свыше 380 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Будет установлены вина, заинтересованность и причастность к преступлению и других лиц.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких