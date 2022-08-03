В Богучанском районе главу сельсовета подозревают в махинациях с жильём

В Богучанском районе возбудили уголовное дело в отношении и.о. главы Октябрьского сельсовета. Женщину подозревают в махинациях с жильём.
— В 2014 году и.о. главы Октябрьского сельсовета предоставила муниципальное жильё в пос. Октябрьский по договору соцнайма людям, не состоящим на учёте как малоимущие и нуждающиеся в жилье. Женщина заключила с гражданами договор передачи жилья в собственность. В последующем муниципальное жилое помещение люди приватизировали, — сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Ущерб местному бюджету — свыше 380 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Будет установлены вина, заинтересованность и причастность к преступлению и других лиц.
Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких