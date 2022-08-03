В Красноярске дорогу на ул. Петра Подзолкова сдадут в эксплуатацию осенью

В Красноярске от пересечения ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов строят автодорогу протяженностью 741 метр с парковочными карманами, тротуарами и газонами.

Сейчас выполняются земляные работы, устройство ливневой канализации и основания дорожной одежды, идёт установка бортового камня. Об этом пишут на сайте администрации города Красноярска.

Работники подрядной организации вынесли водопроводные и тепловые сети. Для коммуникаций энергоснабжения и связи дорожники проложили резервные каналы. Это сделано для того, чтобы в будущем при необходимости ремонта коммуникаций не приходилось вскрывать дорожное полотно.

Сдать в эксплуатацию дорогу планируют осенью. Она станет важной транспортной и пешеходной артерией ​ мкр. «Преображенский» и в перспективе соединится с проектируемыми съездами с путепровода на ул. Авиаторов.