В Красноярске кинотеатр «Синема парк» отменил показ голливудских фильмов

В Красноярске кинотеатр сети «Синема парк» отменил показы голливудских фильмов в паре с отечественным кино, рассказал ТАСС генеральный директор компании Алексей Васясин.

Сейчас в некоторых кинозалах можно увидеть российский фильм, а до его показа будет идти зарубежный.

Он пояснил, что цель объявленной акции — привлечение внимания к проблемам отрасли кинопроката и начало разработки плана выхода киноиндустрии из создавшейся ситуации. Дальнейший показ зарубежных фильмов в связке перед отечественным совет директоров компании не согласовал из-за ущерба правообладателям. Деньги за билеты, купленные по акции, возвратили.

— Цель акции выполнена, ждём встречных шагов от Министерства культуры РФ, - сказал он.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников