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Главный синоптик гидрометцентра рассказал, какая погода будет в Красноярске в августе

Главная Общество
Красноярск
17:51 2 Августа 2022
погода, город, красноярск, синоптики
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Во вторник, 2 августа, в Красноярске состоялась пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на последний месяц лета. О том, какая погода ждет красноярцев рассказал главный синоптик гидрометцентра ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Дмитрий Ульянов. 
По словам специалиста, прогноз на август не вселяет серьезного оптимизма. Дело в том, что в августе в ночные часы температура воздуха составит +10°C…+15°C, при этом возможно падение до +5°C. В дневные часы на столбике термометра будет от +20°C до +25°C. 


«С 6 по 8 августа ожидается незначительный пик тепла. Дневная температура воздуха в этот период может составить около +30°C», - заявил Дмитрий Ульянов. 

Также синоптик отметил, что в конце августа жителей Красноярска ожидает похолодание.

Фото: © Никита Алексеев 

 

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