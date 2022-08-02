Главный синоптик гидрометцентра рассказал, какая погода будет в Красноярске в августе

Во вторник, 2 августа, в Красноярске состоялась пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на последний месяц лета. О том, какая погода ждет красноярцев рассказал главный синоптик гидрометцентра ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Дмитрий Ульянов.

По словам специалиста, прогноз на август не вселяет серьезного оптимизма. Дело в том, что в августе в ночные часы температура воздуха составит +10°C…+15°C, при этом возможно падение до +5°C. В дневные часы на столбике термометра будет от +20°C до +25°C.



«С 6 по 8 августа ожидается незначительный пик тепла. Дневная температура воздуха в этот период может составить около +30°C», - заявил Дмитрий Ульянов.

Также синоптик отметил, что в конце августа жителей Красноярска ожидает похолодание.

Фото: © Никита Алексеев