«Летняя депрессия» установилась в Красноярске в июле

Во вторник, 2 августа, главный синоптик гидрометцентра ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Дмитрий Ульянов рассказал о том, почему июль в Красноярске оказался достаточно холодным. По словам специалиста, июль в Красноярске характеризовался отрицательно аномальной температурой воздуха. Среднемесячная температура составила +17,6°C. При этом норма июля составляет +19,1°C.

Отметим, что норма рассчитывалась исходя из данных за последние 30 лет (с 1991 года). Осадков выпало 55,3 мм при норме 70 мм. Это 79% от среднемесячной нормы. Также Дмитрий Ульянов объяснил, что после 10 июля в Красноярске установился пик похолодания, когда суточные температуры были сильно ниже нормы.

«В июле у нас установилась «летняя депрессия». Это процесс, когда с севера возникает циклонический вихрь, блокирующий движение теплых воздушных масс. Таким образом, весь холод, находящийся в Арктике, сместился в Красноярск», - сказал он.

В конце Дмитрий Ульянов отметил, что именно из-за блокирования движения теплого воздуха июль выдался таким холодным.

Фото: © Никита Алексеев