В августе жителей Красноярского края ждёт всего два жарких дня

Главный синоптик гидрометцентра "Среднесибирское УГМС" Дмитрий Ульянов рассказал о погоде на август

По прогнозам краевых синоптиков, средняя температура в ночи августа составит от +10 до +15 градусов.

Среднесуточная температура днем будет +20... +25 градусов. Но с 6 по 8 августа ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов.

А уже в конце августа метеорологи прогнозируют похолодание.

Напомним, что ранее sibnovosti.ru писали о ситуации с обмелением Енисея. По словам экспертов, ситуация сохранится до мая 2023 года.