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В Красноярском крае в ДТП пострадали 7 человек

Главная Общество
Красноярск
14:29 2 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, дтп
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На автодороге Минусинск-Новосёлово произошла авария, в которой травмированы 7 человек, в том числе двое детей 3 и 6 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по красноярскому краю.

22-летняя девушка на Lada не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Ford. Отметим, что стаж вождения автоледи — менее года.

В результате ДТП 7 человек с различными травмами доставили в больницу, среди них двое ребятишек 3 и 6 лет. Несмотря на большую силу удара в момент столкновения, избежать тяжких последствий для детей позволило правильное использование детских удерживающих устройств.

Освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

В отношении девушки-водителя составлен ряд административных материалов.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Фото: © 24.мвд.рф

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