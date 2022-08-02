В Красноярском крае в ДТП пострадали 7 человек

На автодороге Минусинск-Новосёлово произошла авария, в которой травмированы 7 человек, в том числе двое детей 3 и 6 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по красноярскому краю.

22-летняя девушка на Lada не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Ford. Отметим, что стаж вождения автоледи — менее года.

В результате ДТП 7 человек с различными травмами доставили в больницу, среди них двое ребятишек 3 и 6 лет. Несмотря на большую силу удара в момент столкновения, избежать тяжких последствий для детей позволило правильное использование детских удерживающих устройств.

Освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

В отношении девушки-водителя составлен ряд административных материалов.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Фото: © 24.мвд.рф