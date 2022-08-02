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В Красноярском крае 59-летний бывший депутат рассказал о связи с 15-летней школьницей

Главная Общество
Красноярск
16:25 2 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, подросток, беременность
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Бывший депутат Евгений Анкудинов признался в сексуальной связи с 15-летней забеременевшей девочкой. Он рассказал об этом телеканалу «ТВК»:

— Молодая девушка — моя ученица. Уже взрослая. Выпускница 9 класса. Как-то привязалась. Так получилось. Всё было добровольно. понимал, но думал, что никто не узнает. Говорил – ну нельзя! Мне показалось, что человек взрослый. Стыд и позор!

Анкудинов сказал, что с родителями девочки знаком и они не имеют претензий. Он отметил, что будет помогать беременной.

Напомним, экс-депутат переехал в пос. Логовой Емельяновского района в 2015 году из Эвенкии, где работал физруком в детском доме и был депутатом.

Сейчас заведено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Фото: © ТВК

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