В Красноярском крае 59-летний бывший депутат рассказал о связи с 15-летней школьницей

Бывший депутат Евгений Анкудинов признался в сексуальной связи с 15-летней забеременевшей девочкой. Он рассказал об этом телеканалу «ТВК»:

— Молодая девушка — моя ученица. Уже взрослая. Выпускница 9 класса. Как-то привязалась. Так получилось. Всё было добровольно. понимал, но думал, что никто не узнает. Говорил – ну нельзя! Мне показалось, что человек взрослый. Стыд и позор!

Анкудинов сказал, что с родителями девочки знаком и они не имеют претензий. Он отметил, что будет помогать беременной.

Напомним, экс-депутат переехал в пос. Логовой Емельяновского района в 2015 году из Эвенкии, где работал физруком в детском доме и был депутатом.

Сейчас заведено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Фото: © ТВК