Мэр Сергей Ерёмин поблагодарил красноярцев

В Красноярске состоялась внеочередная сессия городского Совета депутатов. В повестке несколько тем, однако главной стала отставка главы города Сергея Еремина.

В свой последний рабочий день мэр написал у себя в Telegram-канале пост, поблагодарив коллег и жителей города:

— Это простое, человечное и искреннее слово я сегодня неоднократно произнёс, выступая в заключительный раз перед коллегами и депутатами Горсовета. Меня, действительно, переполняет чувство огромной благодарности за пройденный здесь путь, за пять лет абсолютного профессионального счастья, как бы иной раз трудно ни было, за колоссальный опыт, за рост. Но самое главное – за людей, которые шли рядом.

Пришло время транслировать опыт, наработанный в Красноярске, на наш большой край. И я хочу, чтобы вы отнеслись к этому как к высокой оценке нашей общей работы! Ведь это сделали мы вместе! Спасибо всем вам!

Все мы – члены большой семьи с одной фамилией «Красноярцы». Ежедневно трудясь, принимая решения, общаясь друг с другом, да просто гуляя по городу… Помните, мы – КРАСНОЯРЦЫ! Наш город – наш дом.

Моё сердце всегда с вами!