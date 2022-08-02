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Житель Красноярска получил 2 года колонии за поджог квартиры бывшей сожительницы

Главная Общество
Красноярск
19:25 2 Августа 2022
в красноярске, преступление, преступник, квартиры, пожар, суд
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35-летний житель Красноярска был приговорен к двум годам и четырем месяцам колонии-поселения. Тюремный срок красноярцу назначили за поджог квартиры экс-возлюбленной.  

В ГУ МВД России по краю рассказали, что прошлой весной в Свердловском районе случился пожар в одной из квартир. После ликвидации пожара было установлено, что возгорание произошло из-за умышленного поджога.

Впоследствии выяснилось, что житель Красноярска поругался с хозяйкой квартиры. В какой-то момент женщина ушла из дома, чтобы избежать развития конфликта. Злоумышленник, в свою очередь, остался в квартире и поджег одежду в шкафу. Сумма ущерба – 325 тыс рублей.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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