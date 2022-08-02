В Красноярске начался второй этап благоустройства озеро-парка «Октябрьский»

В Красноярске специалисты начали второй этап работ по благоустройству озеро-парка «Октябрьский». На данный момент подрядчик формирует основание для автопарковки, площадок для выгула собак и тропы здоровья. Также в рамках второго этапа будет создана площадка для детей «Рыба и муравей», а также «Домик хоббита».

В план мероприятий также входят работы по установке входной группы с логотипом озеро-парка, освещения, камер видеонаблюдения, а также системы речевого оповещения. Добавим, что подрядчику предстоит провести монтаж системы водоподготовки для бассейна и техобслуживания парка.

Фото: © Администрация г. Красноярска