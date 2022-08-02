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Прямые рейсы из Красноярска в Забайкальский край стартуют с 21 августа

Главная Общество
Красноярск
18:25 2 Августа 2022
в красноярске, аэропорт, самолет, рейсы
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В аэропорту Красноярска в конце августа откроется новое направление. Красноярцы смогут совершить перелет в Забайкальский край. Воздушное судно будет приземляться в селе Чара.

Выполнять рейсы будет компания «КрасАвиа». В авиакомпании отметили, что пилотный авиарейс состоится 21 августа. Из красноярского аэропорта самолеты будут вылетать в 08:00, прибывать в Чару в 13:50. В обратном направлении вылет самолета назначен на 15:00, прилет – на 16:55. С третьего сентября полеты будут выполняться регулярно по субботам.

Также в «КрасАвиа» заявили, что авиарейсы будут выполняться по тарифам с господдержкой. Так, для молодежи и пожилых пассажиров стоимость билета составит от 3 тысяч рублей, для взрослого населения – от 5,5 тысяч рублей.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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