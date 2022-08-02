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Лидер красноярской сборной стал серебряным призёром чемпионата России по триатлону

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Красноярск
16:55 2 Августа 2022
общество, красноярск, спорт, чемпионат, россия
Фотография © krskstate.ru
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В Татарстане состоялся чемпионат России по триатлону. Участники должны были преодолеть 1,5 км (плавание), 40 км (велосипед) и 10 км (бег), сообщает пресс-служба министерства спорта Красноярского края.

Лидер красноярской сборной Дмитрий Полянский сражался за верхнюю ступень пьедестала в элите российского триатлона. Он проиграл на финише москвичу Григорию Антипову лишь 5 секунд.

В этом сезоне наш спортсмен уже завоевывал серебро чемпионата страны по триатлону на средней дистанции, а также бронзу чемпионата России по дуатлону и в эстафете.

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