Лидер красноярской сборной стал серебряным призёром чемпионата России по триатлону

В Татарстане состоялся чемпионат России по триатлону. Участники должны были преодолеть 1,5 км (плавание), 40 км (велосипед) и 10 км (бег), сообщает пресс-служба министерства спорта Красноярского края.

Лидер красноярской сборной Дмитрий Полянский сражался за верхнюю ступень пьедестала в элите российского триатлона. Он проиграл на финише москвичу Григорию Антипову лишь 5 секунд.

В этом сезоне наш спортсмен уже завоевывал серебро чемпионата страны по триатлону на средней дистанции, а также бронзу чемпионата России по дуатлону и в эстафете.