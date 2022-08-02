В Красноярском крае стоимость новостроек выросла на 11%

В Красноярском крае за 6 месяцев этого года заметно увеличилась стоимость первичного и вторичного жилья. Такой информацией поделились в Красноярскстате. Как показали результаты исследования, в среднем цены на квартиры в новостройках во II квартале этого года выросли на 11% относительно IV квартала минувшего года. Стоимость вторичного жилья выросла на 6%.

По словам экспертов, в конце II квартала текущего года средняя стоимость 1 кв. м. в новостройках – 94 631 рубль, на вторичном рынке – 71 910 рублей.

Добавим, что в новостройках квартиры среднего качества выросли в цене на 13,4%, улучшенного качества – на 10,7%, элитные квартиры – на 9,9%. На рынке вторичного жилья больше всего выросли в цене элитные квартиры – на 10,4%.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости