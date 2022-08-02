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В Красноярском крае стоимость новостроек выросла на 11%

Главная Общество
Красноярск
17:25 2 Августа 2022
в красноярском крае, цены, стоимость, жилье, квартиры
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В Красноярском крае за 6 месяцев этого года заметно увеличилась стоимость первичного и вторичного жилья. Такой информацией поделились в Красноярскстате. Как показали результаты исследования, в среднем цены на квартиры в новостройках во II квартале этого года выросли на 11% относительно IV квартала минувшего года. Стоимость вторичного жилья выросла на 6%.

По словам экспертов, в конце II квартала текущего года средняя стоимость 1 кв. м. в новостройках – 94 631 рубль, на вторичном рынке – 71 910 рублей.

Добавим, что в новостройках квартиры среднего качества выросли в цене на 13,4%, улучшенного качества – на 10,7%, элитные квартиры – на 9,9%.  На рынке вторичного жилья больше всего выросли в цене элитные квартиры – на 10,4%.  

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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