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В Рыбинском районе осудили мать и дочь за фиктивное трудоустройство в детский сад

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Красноярск
20:27 2 Августа 2022
детсад, мошенничество, в красноярском крае, происшествия, общество
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В Рыбинском районе осудили двух женщин, виновных по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог», сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

С 2019 по 2021 гг. заведующая МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» со своей дочерью, работающей делопроизводителем, изготовили фиктивные документы о трудоустройстве 7 человек. На самом деле эти люди в садики не работали, но зарплата на них начислялась и передавалась заведующей. Также она внесла ложные сведения в трудовые книжки о приёме и увольнении.

Муниципальному бюджету причинён ущерб более 800 тыс. рублей.

Бывшей заведующей назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Её дочери — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Суд взыскал сумму причинённого ущерба с каждой из подсудимой.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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