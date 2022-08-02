В Рыбинском районе осудили мать и дочь за фиктивное трудоустройство в детский сад

В Рыбинском районе осудили двух женщин, виновных по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог», сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

С 2019 по 2021 гг. заведующая МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» со своей дочерью, работающей делопроизводителем, изготовили фиктивные документы о трудоустройстве 7 человек. На самом деле эти люди в садики не работали, но зарплата на них начислялась и передавалась заведующей. Также она внесла ложные сведения в трудовые книжки о приёме и увольнении.

Муниципальному бюджету причинён ущерб более 800 тыс. рублей.

Бывшей заведующей назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Её дочери — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Суд взыскал сумму причинённого ущерба с каждой из подсудимой.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок