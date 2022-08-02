Из Красноярского края в Узбекистан отправили 20 тонн сгущенного молока

Главный синоптик гидрометцентра "Среднесибирское УГМС" Дмитрий Ульянов рассказал о погоде на август По прогнозам краевых синоптиков, средняя температура в ночи августа составит от +10 до +15 градусов. Среднесуточная температура днем будет +20... +25 градусов. Но с ...