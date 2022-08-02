Из Красноярского края в Узбекистан отправили 20 тонн сгущенного молока

20 тонн сгущенного молока отправили из ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора. Ветеринарный контроль продукции провели специалисты ведомства.
Отмечается, что поставка осуществляется автомобильным транспортом через международный таможенный пункт пропуска Карасукский.
По данным Россельхознадзора, ранее из Красноярского края отправили на экспорт 160 тонн сгущённого молока.
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