Как правильно выбирать чернику рассказали красноярцам в Роспотребнадзоре

На прилавках магазинов Красноярского края сейчас активно продают различные ягоды, в том числе и чернику. В этой связи специалисты регионального Управления Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать эту ягоду.

Отметим, что в чернике содержится множество полезных веществ. В медицине ее используют для лечения заболеваний глаз, ЖКТ, сахарного диабета, стоматитов и гингивитов. По словам специалистов, ягоды должны быть однородного цвета и крупного размера.

Также она должна быть однородного темного цвета, сухой и ровной поверхностью. Лучше всего покупать чернику на рынке или ярмарке. В местах стихийной торговли и на трассах ягоду покупать не следует. Несмотря на все полезные свойства черники, ее чрезмерное употребление повышает риск развития злокачественных новообразований.

Фото: © Егор Еремов / РИА Новости