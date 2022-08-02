Красноярские депутаты приняли отставку мэра Сергея Еремина

Во вторник, 2 августа, в Красноярске прошла внеочередная сессия городского Совета депутатов. В повестке находится несколько тем, однако главной стала отставка главы города Сергея Еремина. Напомним, что в конце июля мэр попросил парламентариев принять его заявление об отставке. В ходе заседания градоначальник рассказал о стратегических маршрутах по развитию Красноярска:

проактивная бюджетная политика;

горожане — авторы городского развития;

формирование неприкосновенного городского капитала;

приоритет пешеходу и экологичному транспорту;

сокращение дисбаланса между развивающимися территориями и социальными объектами.

Также в рамках заседания парламентарии поблагодарили Сергея Еремина за работу и по итогам голосования приняли его заявление о досрочном сложении полномочий.

Фото: © Администрация г. Красноярска