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На севере Красноярского края горят 859 гектаров леса

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Красноярск
12:55 2 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, север, лесные пожары
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На 2 августа в Красноярском крае действуют два лесных пожара в Таймырском и Эвенкийском районах на площади 859 га, сообщается на сайте регионального правительства. В ликвидации возгораний участвуют более 20 специалистов и одна единица техники.

За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 2 лесных пожара в Минусинском и Ермаковском районах. Тушением занимались более 20 человек и 5 единиц техники. 7 воздушных судов осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз и по вине жителей.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

На севере региона действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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