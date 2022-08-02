В Красноярске инспектор стройнадзора пойдет под суд за превышение должностных полномочий

В Красноярске будут судить государственного инспектора региональной службы стройнадзора и жилищного контроля, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следователей, злоумышленником в ходе надзора за строительством зданий школы в пос. Зеледеево были подписаны заведомо недостоверные акты проверки и заключение о соответствии установленным требованиям, строительным нормам и правилам, а также о полном окончании работ.

Впоследствии выяснилось, что школу построили без системы централизованного водоотведения и средств пожаротушения. Были выявлены нарушения требований при устройстве гидроизоляции, что не позволяет эксплуатировать здание в качестве школы.

В результате незаконных действий инспектора подрядчиком было получено разрешение на введение некачественного объекта в эксплуатацию, зарегистрировал его и продал муниципалитету в качестве объекта соцназначения для образовательной деятельности за 135 млн рублей. Материалы уголовного дела переданы в Центральный районный суд Красноярска.

Добавим, что уголовное дело в отношении главы муниципалитета о превышении должностных полномочий и халатности, которые были допущены при принятии объекта, находится в производстве суда.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости