В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 25 по 31 июля, за это время на телефон горячей линии ведомства поступил 38 звонков. Как сообщается на сайте правительства региона, передвижная эколаборатория выезжала 29 раз. Экомобилем отобрано 198 проб атмосферного воздуха. Превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций зафиксированы по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) и этилбензолу.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено около 63 тыс. отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ - 0,02 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по сероводороду, оксиду азота, бензапирену, гидрофториду, формальдегиду и гидрохлориду.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив