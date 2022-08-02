2 августа
Красноярск
погода +13 °C
62.05
 
€ 63.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

Главная Общество
Красноярск
13:25 2 Августа 2022
экология, общество, красноярск, воздух, исследования
версия для печати Ico_print

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 25 по 31 июля, за это время на телефон горячей линии ведомства поступил 38 звонков. Как сообщается на сайте правительства региона, передвижная эколаборатория выезжала 29 раз. Экомобилем отобрано 198 проб атмосферного воздуха. Превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций зафиксированы по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) и этилбензолу.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено около 63 тыс. отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ - 0,02 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по сероводороду, оксиду азота, бензапирену, гидрофториду, формальдегиду и гидрохлориду.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске начался второй этап благоустройства озеро-парка «Октябрьский»

В Красноярске начался второй этап благоустройства озеро-парка «Октябрьский»

2 Августа 2022 г.
Сейчас подрядчик формирует основание для автопарковки и площадок для выгула собак
Новости Красноярска: «Летняя депрессия» установилась в Красноярске в июле

«Летняя депрессия» установилась в Красноярске в июле

2 Августа 2022 г.
Именно этот феномен стал причиной холода в июле
Новости Красноярска: Прямые рейсы из Красноярска в Забайкальский край стартуют с 21 августа

Прямые рейсы из Красноярска в Забайкальский край стартуют с 21 августа

2 Августа 2022 г.
С 3 сентября авиарейсы будут проходить по субботам
Новости Красноярска: В Красноярске женщина фиктивно прописала у себя 130 иностранцев

В Красноярске женщина фиктивно прописала у себя 130 иностранцев

2 Августа 2022 г.
Жилплощадь для проживания она не предоставляла
Новости Красноярска: Главный синоптик гидрометцентра рассказал, какая погода будет в Красноярске в августе

Главный синоптик гидрометцентра рассказал, какая погода будет в Красноярске в августе

2 Августа 2022 г.
Прогноз на август не вселяет оптимизма
Новости Красноярска: В Красноярском крае стоимость новостроек выросла на 11%

В Красноярском крае стоимость новостроек выросла на 11%

2 Августа 2022 г.
Стоимость вторичного жилья выросла на 6%
Новости компаний
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
27/07
Использование калькулятора КАСКО для подсчёта страховки
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Канском районе фермер вилами отбил от медведя стадо свиней

В Канском районе фермер вилами отбил от медведя стадо свиней

31 Июля 2022 г.
Инцидент произошел в деревне Сухо-Ерша
Новости Красноярска: В Красноярском крае 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего бывшего депутата

В Красноярском крае 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего бывшего депутата

1 Августа 2022 г.
Ему грозит до 4 лет лишения свободы
Новости Красноярска: Заместитель мэра Красноярска Ирина Самсонова уходит в отставку

Заместитель мэра Красноярска Ирина Самсонова уходит в отставку

1 Августа 2022 г.
Причина её ухода с должности: отставка мэра Сергея Ерёмина
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru