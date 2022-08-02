Полпред Президента РФ Анатолий Серышев и Александр Усс работают на севере Красноярского края

Во вторник, 2 августа, полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев приехал в Красноярский край. Сегодня он совместно с главой региона Александром Уссом будет работать в Дудинке и Норильске.

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что согласно планам, губернатор и полпред посетят несколько промышленных и социальных объектов. Так, например, они посетят Дудинский морской порт.

После этого Александр Усс вместе с Анатолием Серышевым съездят на место аварии, которая случилась два года назад на ТЭЦ-3. Тогда произошла разгерметизации одного из резервуаров с дизельным топливом. Представители «НТЭК» расскажут о том, как осуществляется комплекс работ по рекультивации земли и очистке территории от загрязнения.

Также полпред президента РФ и губернатор Красноярского края ознакомятся с осуществлением мероприятий по «Серному проекту».

Добавим, что также Александр Усс и Анатолий Серышев посетят соцобъекты Норильска и проверят, как происходит реализация плана по социально-экономическому развитию Норильска.

Фото: © Правительство Красноярского края