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16-летняя жительница Красноярска ушла из дома после ссоры с матерью

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Красноярск
09:55 2 Августа 2022
в красноярске, полиция, пропавшие, подросток
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В Красноярске сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю девушку. Она ушла из дома по улице Тельмана в понедельник, 1 августа. О пропаже сообщила мама подростка, которая рассказала, что ее дочь ушла из дома после ссоры с ней.  

Приметы: рост пропавшей около 1 м 60 см, она среднего телосложения со светло-русыми волосами, темными глазами. В день пропажи на ней была белая футболка с тремя черными медведями, шорты черного цвета и белые кроссовки. Если вам станет что-либо известно о нахождении пропавшей, позвоните по телефонам: 2242398, 2271995 или 102.

Фото: © Telegram-канал ГУ МВД России по Красноярскому краю

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