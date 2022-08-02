В Красноярском крае стартовала благотворительная акция «Помоги пойти учиться»

В Красноярском крае началась ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться». Специалисты нескольких ведомств, социальных служб, образования и полиции во время совместных рейдов посещают семьи, находящиеся в социально-опасном положении, проверяют готовность детей к новому учебному году и оказывают необходимую поддержку. Об этом сообщают в министерстве социальной политики Красноярского края.

Также отметим, что пункты сбора вещей для школьников открыты во всех комплексных центрах социального обслуживания населения, центрах помощи семье и детям, в министерстве социальной политики. Адреса учреждений здесь.

Акция продлится до 1 октября.

Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края рассказала, что в прошлом году помощь получили около 27 тысяч детей.