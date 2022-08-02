В Красноярском крае на 30 тысяч рублей оштрафовали ферму за продажу молочной продукции без документов

В Красноярском крае на 30 тысяч рублей была оштрафована ферма «Коза-дереза». В региональном Управлении Роспотребнадзора заявили, что ферма реализовывала молочную продукцию без документов, которые бы подтверждали ее соответствие установленным стандартам.

Также было установлено, что у учреждения не было декларации на творог о его соответствии. Кроме того, там не проводился лабораторный контроль произведенной пищевой продукции и сырья. Добавим, что один из работников невовремя прошел медосмотр.

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