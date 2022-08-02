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В Красноярском крае убившую двух мужчин женщину осудили на 12 лет

Главная Общество
Красноярск
13:54 2 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, убийство
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39-летнюю жительницу пос. Верхняя Бирюса города Дивногорска за убийство двоих мужчин приговорили к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края. Она признана виновной по пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества).

Судом установлено, что в ночь с 13 на 14 февраля женщина во время распития алкоголя нанесла ножевые ранения мужчине, пришедшему к её сожителю. Пострадавший скончался на месте. Далее подсудимая с сожителем спрятали тело погибшего и уничтожили следы преступления.

Через два дня пара распивала спиртное. Сожитель стал угрожать убийце сообщением о случившемся в правоохранительные органы. Тогда женщина нанесла три удара ножом своему сожителю. Он в тот же день скончался в больнице.

Исковые требования потерпевшей о возмещении морального вреда в связи с утратой близкого родственника, смерть которого наступила из-за преступных действий подсудимой, удовлетворены на 1 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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