В Железногорске инспекторы ГИБДД оперативно доставили до больницы женщину с инсультом

В Красноярском крае оперативные действия сотрудников ГИБДД спасли жизнь женщине, у которой случился инсульт. В ГИБДД по региону рассказали, что во время несения службы в Железногорске в одном из садоводческих кооперативов к полицейским обратился обеспокоенный мужчина. Он сообщил о том, что его супруге стало плохо во время отдыха на даче и она потеряла сознание.

Автоинспекторы перенесли женщину в салон патрульной машины и оперативно доставили в медучреждение. В больнице было установлено, что у женщины произошел инсульт и она пребывала в критическом состоянии.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости