Начальника отдела красноярского ПФР осудят за взятки

Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу начальника управления информационных технологий отделения ПФР по Красноярскому краю, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки).

С апреля по май 2022 года начальник ПФР за взятку в 774 тыс. руб. организовал приёмку поставленных неоригинальных картриджей, тем самым нарушив условия контракта о поставке.

На имущество обвиняемого наложен арест на 1,5 млн рублей.

Уголовное дело сейчас находится в суде.

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