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В Ачинске руководитель ЦОЖ Юрий Сидоров покинул свой пост

Главная Общество
Красноярск
09:10 2 Августа 2022
общество, ачинск, пост, назначение
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Юрий Сидоров, начальник МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности Ачинска» написал заявление об увольнении по собственному желанию и сложил с себя полномочия,

Новым руководителем ЦОЖ стал Игорь Цедрик.

— В администрации города кадровые изменения. Сегодня на первом расширенном аппаратном совещании присутствует новый руководитель МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности Ачинска» Игорь Владимирович Цедрик. Будем верить, что он сможет сломать систему постоянных жалоб жителей на сферу ЖКХ, —пишет в своём Telegram-канале председатель Ачинского городского совета депутатов Сергей Никитин.

Фото: © Telegram-канал Сергея Никитина

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