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В Красноярске на Матросова 3-летний мальчик выпал из машины и угодил под колесо

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Красноярск
09:25 2 Августа 2022
в красноярске, мвд, гибдд, пострадавшие, водитель, автомобиль
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В Красноярске на прошлых выходных два ребенка пострадали в результате автопроисшествий. Первый инцидент случился в вечерние часы на Матросова. Автомобиль Honda под управлением 33-летнего водителя двигался по парковке. 3-летний мальчик открыл дверь и выпал из машины, попав под колесо.

Как выяснилось, во время движения иномарки ребенок находился на переднем пассажирском сидении без автокресла и не был пристегнут ремнем безопасности. В итоге мальчик был травмирован и ему назначили лечение. В отношении мужчины завели административный материал.

В Красноярске на Матросова 3-летний мальчик выпал из машины и угодил под колесо


Второй инцидент случился на Тельмана. 38-летний водитель Honda решил не уступать маршрутке и столкнулся с ней. В результате столкновения, находившийся на заднем сидении 5-летний ребенок, получил травму.

Фото: © 24.мвд.рф

 

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