Травмпункт для жителей Октябрьского района заработал в БСМП

В Красноярске для взрослых жителей Октябрьского района заработал круглосуточный травмпункт. Медучреждение открылось на базе БСМП первого августа.

Отметим, что травмпункт находится в приемном покое больницы. Специалисты будут принимать людей с травмами и острыми заболеваниями костно-мышечной системы.

Также стало известно о том, что помощь будут оказывать не только пациентам, которых доставит скорая помощь, но и тем, кто обратится самостоятельно. Кроме того, пациента запишут на повторный прием в травматологическое отделение по месту жительства.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости