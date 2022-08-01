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«Норникель» показал положительную динамику по производству всех металлов за первое полугодие 2022 года

Главная Общество
Красноярск
17:22 1 Августа 2022
в красноярском крае, норильск, добыча, производство
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«Норникель» подвел предварительные итоги производственной деятельности за первое полугодие 2022 года. По результатам шести месяцев производство всех металлов показало положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года. Производство никеля выросло на 26%; меди – на 18%; палладия – на 8%; платины – на 1%.

Всего никеля по итогам первого полугодия 2022 года произведено порядка 100 тысяч тонн. Рост производства по отношению к 2021 году связан с запуском работы рудников «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильской обогатительной фабрики. По этим же причинам произошел рост выпуска меди и металлов платиновой группы. Меди в отчетном периоде произведено 204 тысячи тонн, по палладию и платине показатели составили 1 416 тысяч унций и 321 тысяч унций соответственно.

Комментируя достигнутые результаты, старший вице-президент – производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов выделил еще ряд важных для компании событий, случившихся в первой половине текущего года.

«В отчетном периоде мы продолжили реализацию программы модернизации на Норильской обогатительной фабрике с целью повышения надежности и безопасности, а также по стабилизации переработки рудного сырья для обеспечения выхода на плановые объемы переработки. Одним из ключевых рисков для выполнения производственной программы остаются проблемы с поставкой высокопроизводительной техники и запасных частей. Для управления данными рисками «Норникель» провел первый в Арктике форум по импортозамещению. В ходе форума найдены решения по способности отечественной промышленности обеспечить потребности «Норникеля» и других крупных российских предприятий всеми необходимыми материалами и оборудованием», - сообщил Степанов.

С учетом принятых мер по минимизации негативного влияния от геополитической ситуации компания подтвердила прогноз производства металлов по итогам всего 2022 года на ранее заявленном уровне. В частности, никеля в 2022 году планируется произвести 205-215 тысяч тонн, меди – 365-385 тысяч тонн.

Фото: © vk.com/nornickel_official

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