«Норникель» показал положительную динамику по производству всех металлов за первое полугодие 2022 года

«Норникель» подвел предварительные итоги производственной деятельности за первое полугодие 2022 года. По результатам шести месяцев производство всех металлов показало положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года. Производство никеля выросло на 26%; меди – на 18%; палладия – на 8%; платины – на 1%.

Всего никеля по итогам первого полугодия 2022 года произведено порядка 100 тысяч тонн. Рост производства по отношению к 2021 году связан с запуском работы рудников «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильской обогатительной фабрики. По этим же причинам произошел рост выпуска меди и металлов платиновой группы. Меди в отчетном периоде произведено 204 тысячи тонн, по палладию и платине показатели составили 1 416 тысяч унций и 321 тысяч унций соответственно.

Комментируя достигнутые результаты, старший вице-президент – производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов выделил еще ряд важных для компании событий, случившихся в первой половине текущего года.

«В отчетном периоде мы продолжили реализацию программы модернизации на Норильской обогатительной фабрике с целью повышения надежности и безопасности, а также по стабилизации переработки рудного сырья для обеспечения выхода на плановые объемы переработки. Одним из ключевых рисков для выполнения производственной программы остаются проблемы с поставкой высокопроизводительной техники и запасных частей. Для управления данными рисками «Норникель» провел первый в Арктике форум по импортозамещению. В ходе форума найдены решения по способности отечественной промышленности обеспечить потребности «Норникеля» и других крупных российских предприятий всеми необходимыми материалами и оборудованием», - сообщил Степанов.

С учетом принятых мер по минимизации негативного влияния от геополитической ситуации компания подтвердила прогноз производства металлов по итогам всего 2022 года на ранее заявленном уровне. В частности, никеля в 2022 году планируется произвести 205-215 тысяч тонн, меди – 365-385 тысяч тонн.

Фото: © vk.com/nornickel_official