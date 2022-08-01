Молодые специалисты СУЭК примут участие в российском отраслевом форуме "Горная школа"

Отраслевой молодежный научно-практический форум "Горная школа" стартовал сегодня, 1 августа, в Кузбассе. Нынешний форум станет юбилейным – он проводится уже в десятый раз Фондом образовательных программ "Надежная смена" при поддержке СУЭК. Участие в форуме примут 130 молодых специалистов горной отрасли.

Ключевой темой форума станет промышленная безопасность и охрана труда – для СУЭК она является приоритетной наряду с добычей угля и обеспечением доступной энергией потребителей. В Компании твердо убеждены: достижение высоких производственных результатов невозможно без постоянной работы по повышению уровня безопасности и поддержанию здоровья сотрудников. В 2021 году СУЭК инвестировала в мероприятия в сфере охраны труда и промбезопасности свыше 86 млн долларов. В числе таких мероприятий – обновление и модернизация техники, максимальная автоматизация технологических процессов, внедрение портативных систем мониторинга здоровья и безопасного поведения персонала, таких как "умные" браслеты и каски, приобретение современной спецодежды и СИЗ, распространение наглядных агитационных материалов, развитие ведомственной медицины и популяризация здорового образа жизни в трудовых коллективах. Кроме того, в условиях сохранения риска заболеваемости коронавирусной инфекцией, значительное внимание уделяется иммунизации – вакциной против COVID-19 защищены свыше 75 % сотрудников предприятий СУЭК.

Эти факты и цифры будут звучать и на "Горной школе": особенностью образовательной части форума является то, что все семинары, лекции, практические задания, тренинги, интеллектуальные игры, в которых будут участвовать команды, основаны на реальных кейсах.

"Готовясь к форуму, мы много разбирали кейсы прошлых лет для понимания общей концепции "Горной школы". 80 % нашей команды участвует в форуме впервые, поэтому для ребят это как новый опыт, так и дополнительное, более "глубокое" знакомство с корпоративными ценностями СУЭК, с политикой Компании в области ОТ и ПБ", - говорит Иван Раньшиков, капитан команды "РЕГИОН 24", представляющей предприятия АО "СУЭК-Красноярск".

Добавим, что за прошедшие 10 лет форум "Горная школа" стал одной из ведущих отраслевых площадок в стране, объединяющей перспективных молодых специалистов из горнодобывающих регионов России для решения актуальных задач развития горной промышленности. Выпускниками "школы" уже стали более 2 тысяч горняков. Форум включен в концепцию совершенствования системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала для организаций угольной отрасли, утвержденной Минэнерго и Минобрнауки РФ.

Возрастная категория 18+

Фото: пресс-служба СУЭК