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В Красноярском крае сотрудники кредитного кооператива под видом займов обналичивали материнский капитал

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Красноярск
19:31 1 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, мошенничество
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Прокуратура Красноярского края с взаимодействием с ГУ МВД России по краю пресекли преступную деятельность по обналичиванию маткапитала.

С 2019 года под видом предоставления займов на улучшение жилищных условий руководитель и сотрудники кредитно-потребительского кооператива обналичивали и похищали средства маткапитала, пишут на сайте прокуратуры Красноярского края.

В отношении трёх человек возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Предварительный размер ущерба — свыше 5 млн рублей.

Двое подозреваемых заключили под стражу, третьего же поместили под домашний арест.

Для возмещения ущерба изъято их имущество.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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