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7 лет колонии получила жительница Красноярска за серию мошенничеств и сбыт наркотиков

Главная Общество
Красноярск
20:00 1 Августа 2022
мвд, суд, преступление, в красноярске
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46-летнюю жительницу Красноярска приговорили к семи годам исправительной колонии общего режима за серию мошенничеств и сбыт запрещенных веществ. В ГУ МВД России по краю сообщили, что в 2011 году подсудимая унаследовала 1-комнатную квартиру в Красноярске и знала, что не может продать жилье.

Несмотря на это, спустя три года злоумышленница наняла риэлтора и продала квартиру за 800 тыс рублей. После получения денежных средств она перестала отвечать на звонки покупателя. Сделку купли-продажи, в свою очередь, отменили из-за обременения.

Спустя год красноярка два раза с помощью риэлторов продала квартиру. Таким образом, женщина похитила у покупателей 3 млн 100 тыс рублей. Более того, правоохранители установили факт сбыта женщиной наркотических веществ. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд приговорил злоумышленницу к семи годам исправительной колонии общего режима.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости  

 

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