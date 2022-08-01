7 лет колонии получила жительница Красноярска за серию мошенничеств и сбыт наркотиков

46-летнюю жительницу Красноярска приговорили к семи годам исправительной колонии общего режима за серию мошенничеств и сбыт запрещенных веществ. В ГУ МВД России по краю сообщили, что в 2011 году подсудимая унаследовала 1-комнатную квартиру в Красноярске и знала, что не может продать жилье.

Несмотря на это, спустя три года злоумышленница наняла риэлтора и продала квартиру за 800 тыс рублей. После получения денежных средств она перестала отвечать на звонки покупателя. Сделку купли-продажи, в свою очередь, отменили из-за обременения.

Спустя год красноярка два раза с помощью риэлторов продала квартиру. Таким образом, женщина похитила у покупателей 3 млн 100 тыс рублей. Более того, правоохранители установили факт сбыта женщиной наркотических веществ. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд приговорил злоумышленницу к семи годам исправительной колонии общего режима.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости