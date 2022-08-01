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Инспекторы ГИБДД выявили более 30 фактов небезопасной перевозки детей в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
18:30 1 Августа 2022
в красноярске, нарушения, автомобиль, гибдд, полиция, дети
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В Красноярске на минувших выходных сотрудники ГИБДД проводили масштабные рейды по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних.

По итогам рейдов, дорожными полицейскими было предотвращено свыше 30 нарушений. Так, например, на Свердловской были обнаружены четыре машины, в которых перевозка детей была организована с нарушениями требований безопасности.

В одном из транспортных средств 3-летняя девочка ехала на переднем сиденье в детском автокресле, которые не было зафиксировано ремнем безопасности. Добавим, что за нарушение правил перевозки детей автомобилистам выписали штрафы на сумму в три тысячи рублей.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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