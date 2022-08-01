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В Красноярске появятся 7 дворовых спортивных площадок

Главная Общество
Красноярск
18:00 1 Августа 2022
общество, красноярск, спорт, площадка
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Новую хоккейную коробку подрядчики уже возвели на территории Центра технических видов спорта «Сибирь» (ул. Рейдовой, 43а), сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.

Работы стартовали и на ул. Петрушина, 1. До 1 октября там обустроят площадку для игры в баскетбол, волейбол и футбол. Строители уложат новое основание с резиновой крошкой, установят ограждения, оборудуют футбольные ворота и баскетбольные кольца, благоустроят прилегающую территорию.

В Красноярске появятся 7 дворовых спортивных площадок

Работы на данных площадках выполнят за счёт средств краевого бюджета. Остальные 5 площадок обустроят до конца сентября за счёт городского бюджета. Работы начнут выполнять на следующей неделе на:

  • ул. Маяковского, 13 (комплексная площадка);
  • ул. Ширинская, 15 (комплексная площадка);
  • ул. Судостроительная, 177а (комплексная площадка);
  • ул. Львовская, 52 (гимнастический городок и стритбольная площадка);
  • ул. Профсоюзов, 27 (гимнастический городок и стритбольная площадка).

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

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