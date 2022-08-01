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Пингвины зоопарка «Роев ручей» отмечают годовщину переезда в Красноярск

Главная Общество
Красноярск
17:30 1 Августа 2022
общество, красноярск, зоопарк, животные, москва
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Год назад в «Роев ручей» из Московского зоопарка привезли 8 пингвинов Гумбольдта. Об этом пишут в официальной группе «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» социальной сети «ВКонтакте».

Пингвины зоопарка «Роев ручей» отмечают годовщину переезда в Красноярск

До этого в парке проживали только три таких пингвина. На протяжении нескольких лет перед сотрудниками стояла задача увеличить количество пингвинов, ведь в природе они живут большими колониями. Зоопарк получил их на безвозмездной основе по программе размножения и сохранения редких и исчезающих видов животных. Участие в программе стало возможным благодаря тому, что в прошлом году «Роев ручей» стал кандидатом в члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA).

Пингвины зоопарка «Роев ручей» отмечают годовщину переезда в Красноярск

Сейчас образовалась большая дружная стая, но со своей иерархией. На данный момент стая пингвинов Гумбольдта насчитывает 11 птиц (4 самки, 6 самцов и птенец).

Фото: © vk.com/roevzoo

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