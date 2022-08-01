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В Шарыпово благоустроили парк и придомовые территории

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Красноярск
17:13 1 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, благоустройство
Фотография © krskstate.ru
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В Шарыпово по национальному проекту «Жильё и городская среда» завершили ремонт дворов и благоустройство западной части парка «Зелёный островок».

В парке благоустроили около двух гектаров территории. Там проложили асфальтированные дорожки, заменили освещение, установили новую уличную мебель и детский городок. Кроме того, организовали зону тихого отдыха с качелями, сообщает пресс-служба министерства строительства Красноярского края.

В следующем году благоустройство «Зелёного островка» продолжат в восточной части, ведь за это проголосовали большинство жителей во время выбора общественных пространств.

В Шарыпово отремонтировали и четыре придомовых территории, где заменили бордюрные камни, заасфальтировали дороги, тротуары и подходы к подъездам.

Всего же этим летом на средства краевого и федерального бюджетов в рамках различных краевых и федеральных программ благоустраивают 80 общественных пространств в городах и сёлах.

— К каждому объекту мы относимся в равной степени внимательно. У нас не существует перерыва между сезонами благоустройства. Работа идёт постоянно. Уже сейчас, контролируя работы на одной территории в районе, осматриваем и обсуждаем благоустройство другой, — отметила Елена Цитович, заместитель министра строительства Красноярского края.

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