В Шарыпово благоустроили парк и придомовые территории

В Шарыпово по национальному проекту «Жильё и городская среда» завершили ремонт дворов и благоустройство западной части парка «Зелёный островок».

В парке благоустроили около двух гектаров территории. Там проложили асфальтированные дорожки, заменили освещение, установили новую уличную мебель и детский городок. Кроме того, организовали зону тихого отдыха с качелями, сообщает пресс-служба министерства строительства Красноярского края.

В следующем году благоустройство «Зелёного островка» продолжат в восточной части, ведь за это проголосовали большинство жителей во время выбора общественных пространств.

В Шарыпово отремонтировали и четыре придомовых территории, где заменили бордюрные камни, заасфальтировали дороги, тротуары и подходы к подъездам.

Всего же этим летом на средства краевого и федерального бюджетов в рамках различных краевых и федеральных программ благоустраивают 80 общественных пространств в городах и сёлах.