Жители Октябрьского района остались без холодной воды из-за утечки на магистральном водоводе

В Красноярске в понедельник, 1 августа, в части домов Октябрьского района до трех часов дня не будет холодной воды. Отметим, что холодное водоснабжение было приостановлено в связи с утечкой на магистральном водоводе.

По официальной информации, трубопровод был поврежден на территории базы на улице Курейская. Также стало известно о том, что если ремонтные работы продлятся более четырех часов, то будет организован подвоз питьевой воды к многоэтажным домам мкрн. озеро-парк «Октябрьский».

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости