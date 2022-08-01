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Жители Октябрьского района остались без холодной воды из-за утечки на магистральном водоводе

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Красноярск
13:29 1 Августа 2022
в красноярске, вода, отключение воды
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В Красноярске в понедельник, 1 августа, в части домов Октябрьского района до трех часов дня не будет холодной воды. Отметим, что холодное водоснабжение было приостановлено в связи с утечкой на магистральном водоводе.

По официальной информации, трубопровод был поврежден на территории базы на улице Курейская. Также стало известно о том, что если ремонтные работы продлятся более четырех часов, то будет организован подвоз питьевой воды к многоэтажным домам мкрн. озеро-парк «Октябрьский».

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

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