В Красноярске на улицы Елены Стасовой разъяренная девушка повредила автомобиль

В Красноярске в темное время суток во дворе одного из домов на улицы Елены Стасовой разъяренная девушка повредила автомобиль. Запись инцидента появилась в группе «ЧП Красноярск».

На кадрах отчетливо видно, как красноярка несколько раз ударила кулаком по фарам иномарки. После этого девушка множество раз пнула автотранспортное средство.

В правоохранительных органах заявили, что по факту повреждения автомобиля было написано заявление. На данный момент правоохранители устанавливают детали случившегося, сумму ущерба и личность девушки.

Фото: © Telegram-канал «ЧП Красноярск»