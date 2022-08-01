В Красноярске госавтоинспекторы помогли водителю заглохшего на оживлённом перекрёстке автомобиля

В Красноярске инспекторы ГИБДД помогли водителю, заглохшему на оживлённом перекрёстке Красноярска.

В адрес руководителя Госавтоинспекции Красноярского края поступило письмо от красноярца. Он выразил благодарность инспектору полка ДПС лейтенанту полиции Дмитрию Соколову и стажёру по должности инспектора ДПС Александру Шестакову за профессионализм и неравнодушие. Об этом сообщают на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

16 июля из-за неисправности двигателя его автомобиль заглох на перекрёстке улиц Копылова и Академика Киренского. Проезжавший мимо экипаж ДПС остановился, и сотрудники ГИБДД помогли водителю вытолкать заглохший автомобиль за пределы перекрёстка. Затем госавтоинспекторы попытались «прикурить» сломавшийся транспорт от своего аккумулятора, но это не помогло. Затем они вызвал автоэвакуатор.

Фото: © 24.мвд.рф