Природный парк «Ергаки» примет всероссийский фестиваль Skyrunfest

В Красноярском крае природный парк «Ергаки» станет местом проведения фестиваля трейлраннинга и скайраннинга Skyrunfest. Лучшие бегуны со всей страны соберутся для участия в соревнованиях, которые будут проходить с 4 по 7 августа.

В правительстве края рассказали, что в рамках турнира начинающим спортсменам предложат преодолеть дистанцию «Жемчужина Саян». Отметим, что марафон будет проходить в три этапа и атлетам придется пробежать 23, 32 и 12 км, а также суммарным набором высоту 3 950 м. Спортсмены будут бежать по трудным перевалам, лесным тропам, пересечения рек и полям курумника.

По словам организаторов, не обязательно участвовать все три дня. Можно пройти один или два этапа, эстафету или клубный зачет. Что касается «Жемчужины Саян», то забег пройдет 6 августа и он будет представлен дистанциями 5,6 км, а также набором высоты 100 м по экологической трапе «Ергак». Пройти регистрацию для участия в дистанции можно, перейдя на сайт Skyrunfest.com.

Фото: © Никита Алексеев