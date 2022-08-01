За неделю в водоёмах Красноярского края погибли 5 человек

С 25 по 30 июля сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили более 1 000 выездов, из них 73 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

На ликвидацию огня привлекались свыше 550 человек личного состава и более 160 единиц техники. Было спасено 28 человек.

Также за последнюю неделю июля в водоёмах погибли 5 человек, в частности, в Минусинском районе утонул пожилой мужчина, три человека погибли из-за опрокидывания лодок на р. Мана в Партизанском районе, в оз. Пясино Таймырского района, на р. Оя Ермаковского района, в озере Учум Ужурского района.

Кроме этого, сотрудники МЧС 33 раза принимали участие в ликвидации последствий ДТП. Спасено 4 человека, пострадали более 20.