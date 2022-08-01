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В Пировском районе вырубили лес на 920 тыс. рублей

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Красноярск
17:45 1 Августа 2022
лесорубы, прокуратура, в красноярском крае, происшествия, общество
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С октября по ноябрь 2021 года трое жителей Лесосибирска без разрешительных документов заготовили древесину в Пировском муниципальном округе и причинили государственному лесному фонду ущерб свыше 920 тыс. рублей.

Фигуранты признаны виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), сообщают в прокуратуре Красноярского края.

Суд назначил двум соучастникам 3 годам 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью по заготовке древесины 3 года. Третий соучастник получил 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по заготовке древесины на 1 год 6 месяцев.

Судом исковые требования о возмещении ущерба удовлетворены.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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