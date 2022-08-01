Красноярский спортсмен выиграл чемпионат России по паратриатлону

Спортсмен из Красноярского края Александр Конышев принял участие в чемпионате России по триатлону для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Престижные состязания проходили в Татарстане.

Участниками турнира стали 26 триатлонистов из десяти регионов России. Атлеты сражались за победу в трех дисциплинах: плавание (750 м), гонка на велосипеде (20 км), бег (5 км). По итогам состязаний, красноярец Александр Конышев выиграл золотую медаль. В 2021 году заработал серебро чемпионата мира по паратриатлону.

Фото: © Министерство спорта Красноярского края